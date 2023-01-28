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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» пригласил на просмотр 18-летнего украинца, которого выгнали из киевского «Динамо»

Как стало известно «СЭ», «Зенит» пригласил на просмотр 18-летнего футболиста Артура Уварова.

Зенит
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Источник: Социальные сети

Как стало известно «СЭ», «Зенит» пригласил на просмотр 18-летнего футболиста Артура Уварова.

В апреле 2022 года нападающий был вынужден покинуть киевское «Динамо».

«Динамо» расторгло контракт с футболистом юношеской команды, назвав его «сыном врага Украины».

18-летний Уваров является сыном заместителя главы комитета народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Максима Уварова.

«В киевском “Динамо” хотели, чтобы сын от меня открестился». Пронзительный монолог отца футболиста из Луганска.

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