«Антверпен» объявил о переходе футболиста «Локомотива» Керка
Соглашение рассчитано до конца сезона.
Соглашение рассчитано до конца сезона.
ТАСС, 28 января. Нидерландский полузащитник Джирано Керк подписал контракт с бельгийским футбольным клубом «Антверпен». Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.
21 января пресс-служба московского «Локомотива», за который Керк выступал с 2021 года, сообщила, что футболист будет выступать за другую команду на правах аренды.
Соглашение Керка с бельгийским клубом рассчитано до конца сезона. «Антверпен» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 45 очков в 22 матчах.
Керку 27 лет, он перешел в «Локомотив» из нидерландского «Утрехта», подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 23 играх в составе красно-зеленых, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. «Локомотив» в 17 турах набрал 13 очков и занимает 14-е место в таблице Мир — Российской премьер-лиги.