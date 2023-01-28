«Антверпен» объявил о переходе футболиста «Локомотива» Керка

ТАСС, 28 января. Нидерландский полузащитник Джирано Керк подписал контракт с бельгийским футбольным клубом «Антверпен». Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

21 января пресс-служба московского «Локомотива», за который Керк выступал с 2021 года, сообщила, что футболист будет выступать за другую команду на правах аренды.

Соглашение Керка с бельгийским клубом рассчитано до конца сезона. «Антверпен» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 45 очков в 22 матчах.