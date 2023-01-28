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17:55 (мск), источник: ТАСС

«Антверпен» объявил о переходе футболиста «Локомотива» Керка

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Локомотив
АнтверпенПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 28 января. Нидерландский полузащитник Джирано Керк подписал контракт с бельгийским футбольным клубом «Антверпен». Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

21 января пресс-служба московского «Локомотива», за который Керк выступал с 2021 года, сообщила, что футболист будет выступать за другую команду на правах аренды.

Соглашение Керка с бельгийским клубом рассчитано до конца сезона. «Антверпен» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 45 очков в 22 матчах.

Керку 27 лет, он перешел в «Локомотив» из нидерландского «Утрехта», подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 23 играх в составе красно-зеленых, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. «Локомотив» в 17 турах набрал 13 очков и занимает 14-е место в таблице Мир — Российской премьер-лиги.

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