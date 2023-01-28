Керк самостоятельно выплатил «Локомотиву» компенсацию за аренду

«Антверпен» указал на своём официальном сайте, что игрок и клуб воспользовались исключением ФИФА для приостановки действия контракта, что позволило игроку перейти бесплатно в аренду до лета 2023 года. Но в рамках сохранения имиджа игрок сам выплатил «Локомотиву» сумму собственной аренды в размере € 600 тыс.