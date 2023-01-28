Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Труа
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Кремонезе
Интер
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Эльче
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Унион Б
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Боруссия М
14
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бохум
52
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Торино
22
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Бетис
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Мальорка
20
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2022
Динамо
ЦСКА
21
2022
Химки
Сочи
02
2022
Оренбург
Краснодар
51
2022
Локомотив
Спартак
12
2022
Торпедо
Зенит
02
2022
Крылья Советов
Ростов
13
2022
Урал
Факел
20
2022
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

Сегодня, 28 января, товарищеский матч между собой провели казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов».

Рубин
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Рубин"

Финальный свисток зафиксировал победу команды Мелбет Первой лиги со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте: после подачи штрафного от Дмитрия Кабутова мяч головой переправил Егор Тесленко. На 66-й минуте Александр Ломовицкий замкнул прострел Камиля Муллина, увеличив преимущество своей команды. На 70-й минуте единственный мяч «Крыльев Советов» забил Дмитрий Цыпченко, перекинув мяч через Юрия Дюпина.

Официальная часть сезона начнётся для «Рубина» 5 марта, когда в рамках Первой лиги команда встретится с «Кубанью» на выезде. «Крылья Советов» начнут вторую часть сезона тремя играми с «Динамо» — двумя в Фонбет Кубке России и одной в Российской Премьер-Лиге.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дисквалификация на 36 лет! Что же натворил бегун из Италии?
Платите и молчите! За что Россия должна ВАДА больше миллиона долларов?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь