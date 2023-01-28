Изидор в воскресенье заключит контракт с «Лионом»
Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор завтра, 29 января, подпишет контракт с «Лионом».
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор завтра, 29 января, подпишет контракт с «Лионом».
Футболист перейдет во французский клуб на правах аренды с опцией выкупа.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что игрок переходит в «Лион» на правах аренды за 750 тысяч евро с обязательным правом выкупа за 5 миллионов.
22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Он был приобретен у «Монако» за 3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.