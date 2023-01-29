Источник: переход Малкома из «Зенита» в «ПСЖ» усложняется из-за правил фэйр-плей

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Французский клуб намерен предложить действующему чемпиону России арендную сделку с правом выкупа. Переход осложняют правила финансового фэйр-плей, в которые парижанам необходимо вписаться. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в «Твиттере».

Ранее агент бразильского футболиста в интервью «Чемпионату» заявил, что контакты с «ПСЖ» действительно были, но до конкретного предложения дело не дошло, поэтому Малком останется в «Зените».