Мостовой: сейчас встаёт вопрос — кому нужны «Химки»? Жалко, что с клубом такое происходит

«Всё это в “Химках” началось не вчера и не сегодня. Ещё тогда мы говорили, что ни к чему хорошему это не приведёт. Многие на это не обращают внимания и не прислушиваются, потому так всё и происходит. Сейчас действительно встаёт вопрос — кому нужны “Химки”? Жалко, что с клубом такое происходит. Если доходит до того, что спонсоры уходят, то многие уже и не вспоминают. Раньше активно следил за “Химками”, но сейчас стал меньше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.