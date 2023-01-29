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14:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой: сейчас встаёт вопрос — кому нужны «Химки»? Жалко, что с клубом такое происходит

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о ситуации в «Химках».

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Источник: Чемпионат.com

«Всё это в “Химках” началось не вчера и не сегодня. Ещё тогда мы говорили, что ни к чему хорошему это не приведёт. Многие на это не обращают внимания и не прислушиваются, потому так всё и происходит. Сейчас действительно встаёт вопрос — кому нужны “Химки”? Жалко, что с клубом такое происходит. Если доходит до того, что спонсоры уходят, то многие уже и не вспоминают. Раньше активно следил за “Химками”, но сейчас стал меньше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Химки» завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 15-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 12 очков после 17 матчей.

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