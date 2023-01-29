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14:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Ман Сити» Бенхамин Гарре подписал контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года

Аргентинский нападающий Бенхамин Гарре, который сегодня, 29 января, стал футболистом «Крыльев Советов», подписал с российской командой контракт на 3,5 года.

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22-летний вингер будет играть в футболке с номером 28. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба в своём телеграм-канале.

Гарре — уроженец Буэнос-Айреса, он начинал свою карьеру в аргентинском «Велесе». В июле 2016 года Бенхамин перешёл в «Манчестер Сити», в составе молодёжных команд которого он провел 61 матч, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Затем он перешёл в аргентинский «Расинг», за который сыграл 32 игры, забил три мяча и трижды ассистировал партнёрам. Последний клуб Гарре — «Уракан». Там Бенхамин сыграл 26 игр, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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