Экс-игрок «Ман Сити» Бенхамин Гарре подписал контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года

Гарре — уроженец Буэнос-Айреса, он начинал свою карьеру в аргентинском «Велесе». В июле 2016 года Бенхамин перешёл в «Манчестер Сити», в составе молодёжных команд которого он провел 61 матч, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Затем он перешёл в аргентинский «Расинг», за который сыграл 32 игры, забил три мяча и трижды ассистировал партнёрам. Последний клуб Гарре — «Уракан». Там Бенхамин сыграл 26 игр, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.