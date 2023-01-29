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14:33 (мск), источник: Sports.Ru

Малком сообщил боссам «Зенита», что хочет перейти в «ПСЖ». Возможна только аренда

«ПСЖ» может подписать вингера «Зенита» Малкома.

ПСЖ
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По данным Téléfoot, бразилец хочет перейти в «ПСЖ» и сообщил об этом руководству «Зенита». Российский клуб может отпустить вингера. Между советником парижан по спортивным вопросам Луишем Кампушем и всеми заинтересованными сторонами состоялась встреча.

Утверждается, что по состоянию на сегодняшнее утро официального предложения в «Зенит» не поступало. У «ПСЖ» не так много пространства для маневра из-за ограничений, налагаемых правилами финансового фэйр-плей, поэтому клуб хочет арендовать игрока.

Если сделка и состоится, то только в форме аренды.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не забрал Малкома через приостановку контракта из-за хороших отношений с «Зенитом». В этом сезоне на счету Малкома 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ.

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