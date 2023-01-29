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18:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» в дебютном матче Пиняева победил «Сочи» в товарищеской игре

«Локомотив» победил «Сочи» в товарищеском матче со счетом 2:0.

Локомотив
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Источник: Без источника

Оба мяча москвичи забили во второй тайме. На 66-й минуте отличился Михаил Щетинин, на 74-й — Вадим Раков.

В этой встрече в составе московской команды дебютировал полузащитник Сергей Пиняев, который появился на поле с первых минут. Он был заменен в перерыве.

«Сочи»: Адамов (Джанаев, 46), Терехов (Маргасов, 46), Цаллагов (Юрганов, 46), Заика (Мещанинов, 46), Миладинович (Бурмистров, 46), Дркушич (Макарчук, 46), Сиссако (Кравцов, 46), Юсупов (Батырев, 46. Ушатов, 72), Нобоа (Сарвели, 46), Жоаозиньо (Мартовой, 46), Мелкадзе (Федоров, 46).

«Локомотив»: Худяков (Лантратов, 46), Живоглядов (Ненахов, 46), Кузьмичев (Митай, 63), Миранчук (Глушенков, 46), Баринов (Карпукас, 46), Куликов (Мампасси, 63), Тикнизян (Погостнов, 63), Магкеев (Щетинин, 63), Марадишвили (Раков, 63), Пиняев (Игнатьев, 46), Камано (Раконьяц, 63).

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