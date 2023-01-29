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29 января, источник: Спорт-Экспресс

Дубль Тюкавина принес «Динамо» победу в товарищеском матче с боснийской командой

«Динамо» победило команду «Борац», которая представляет Боснию, в товарищеском матче со счетом 3:2.

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Дубль в составе бело-голубых сделал нападающий Константин Тюкавин. Еще один гол на счету защитника Николаса Маричаля.

«Динамо»: Лещук (Купцов, 97), Скопинцев (Паршивлюк, 61), Сазонов (Лаксальт, 61), Кутицкий (Осокин, 61), Фернандес (Александров, 61. Шагиахметов, 110), Фомин (Маричаль, 61), Захарян (Сулаквелидзе, 61. Зазвонкин, 97), Майсторович (Гагнидзе, 61), Смолов (Муми Нгамале, 61), Лесовой (Тюкавин, 61), Боков (Гладышев, 61).

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