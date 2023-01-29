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29 января, источник: Vesti.kz

Воспитанник «Барселоны» перешел из «Кайрата» в клуб РПЛ — источник

Камерунский легионер «Кайрата» Маки Баньяк перешел в российский «Нижний Новгород», сообщает Meta-ratings.kz.

Кайрат
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Источник: ФК "Кайрат"

Сообщается, что оба клуба смогли договориться о переходе игрока в рамках арендного соглашения.

Баньяк имел мало игрового времени в «Кайрате» в минувшем сезоне из-за травмы. На его счету восемь матчей в КПЛ и по две игры в Лиге конференций и Кубке Казахстана.

Баньяк является воспитанником «Барселоны», за вторую команду которой сыграл 43 матча. Также выступал за «Сарагосу», австрийскую «Адмиру Ваккер», словенскую «Любляну» и сербский «Партизан». За сборную Камеруна отыграл четыре матча.

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