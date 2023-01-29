Воспитанник «Барселоны» перешел из «Кайрата» в клуб РПЛ — источник

Сообщается, что оба клуба смогли договориться о переходе игрока в рамках арендного соглашения.

Баньяк имел мало игрового времени в «Кайрате» в минувшем сезоне из-за травмы. На его счету восемь матчей в КПЛ и по две игры в Лиге конференций и Кубке Казахстана.