Воспитанник «Барселоны» перешел из «Кайрата» в клуб РПЛ — источник
Камерунский легионер «Кайрата» Маки Баньяк перешел в российский «Нижний Новгород», сообщает Meta-ratings.kz.
Кайрат
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Камерунский легионер «Кайрата» Маки Баньяк перешел в российский «Нижний Новгород», сообщает Meta-ratings.kz.
Сообщается, что оба клуба смогли договориться о переходе игрока в рамках арендного соглашения.
Баньяк имел мало игрового времени в «Кайрате» в минувшем сезоне из-за травмы. На его счету восемь матчей в КПЛ и по две игры в Лиге конференций и Кубке Казахстана.
Баньяк является воспитанником «Барселоны», за вторую команду которой сыграл 43 матча. Также выступал за «Сарагосу», австрийскую «Адмиру Ваккер», словенскую «Любляну» и сербский «Партизан». За сборную Камеруна отыграл четыре матча.