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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экс-защитник «Барсы» едет в «Нижний», «Крылья» подписали бывшего игрока молодежки «Сити», «Зенит» сохранил Малкома

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

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Источник: РИА "Новости"

Малком остается в «Зените»

Агент Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе бразильца в «ПСЖ».

«Малком доиграет сезон в “Зените”, — сказал Фернандо Гарсия. А также добавил: — Он никогда не покинет клуб, воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта. У меня нет информации, что “ПСЖ” предлагал подобное решение».

Ранее издание Telefoot сообщило о том, что 25-летний бразилец может перейти в «ПСЖ» на правах аренды. По данным «СЭ», эта информация также не соответствует действительности.

Чемпионы России не против рассмотрения предложений о покупке бразильца — в случае, если оно устроит клуб из Петербурга и будет отвечать уровню футболиста. Об арендном соглашении с кем-либо в отношении легионера речь не идет.

В настоящее время нападающий работает на сборе в Дубае. По нашим данным, игрок готов продолжать выступления в питерском клубе, никаких ультиматумов руководству южноамериканец не ставил.

«Нижний Новгород» подпишет экс-защитника «Барселоны»

Защитник «Кайрата» Маки Баньяк перешел в «Нижний Новгород», утверждает Meta-ratings.kz. По данным источника, соглашение предусматривает аренду 27-летнего камерунца.

Источник: ФК "Кайрат"

Баньяк является воспитанником «Барселоны» и провел за вторую команду каталонцев 43 матча. Помимо этого, защитник играл в составе «Сарагосы», австрийской «Адмиры Ваккер», словенской «Любляны» и сербского «Партизана».

За сборную Камеруна он провел 4 матча.

В этом сезоне на счету футболиста 12 матчей за «Кайрат» во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает 31 декабря 2023 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

Бывший футболист системы «Манчестер Сити» перешел в «Крылья Советов»

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о переходе экс-игрока структуры «Манчестер Сити» Бенхамина Гарре. Его контракт рассчитан на 3,5 года.

По данным портала Transfermarkt, самарский клуб заплатил за 22-летнего хавбека 1,7 миллиона евро.

Ранее футболист выступал за аргентинский «Расинг», откуда на правах аренды перешел в «Хуракан». С 2016 по 2020 год Гарре был игроком системы «Манчестер Сити».

Источник: ФК "Крылья Советов"

«Нас с первого момента очень заинтересовало предложение “Крыльев”. Не было абсолютно никаких опасений. Россия — великая страна.
Переговоры немного затянулись, потому что клуб хотел убедиться, что травма старая и что все в порядке. Потребовалось еще несколько дней для более глубокого обследования. Вот и все», — сказал агент новичка самарского клуба Эмилио Чемпион Sport24.

Переговоры по переходу Изидора в «Лион» продолжаются

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что французский клуб пока не договорился о трансфере нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.

— По Изидору все сложно, мы продолжаем переговоры с «Локомотивом», — приводит слова Оласа L'Equipe.

Ранее сообщалось, что нападающий уже прибыл в Лион для прохождения медицинского осмотра. Французский клуб готов взять 22-летнего форварда в аренду с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Изидор забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Гайч — в «Вероне»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поделился эмоциями от перехода в «Верону» на правах аренды.

«Я счастлив вернуться в Италию. Готов играть, я в порядке. Хочу помочь “Вероне” не вылететь», — приводит слова Гайча журналист Джанлука ди Марцио в соцсетях.

Аргентинский форвард уже играл в Италии за «Беневенто», он выступал за команду во второй половине сезона-2020/21 на правах аренды из ЦСКА.

Ранее «СЭ» сообщал, что Гайч прибыл в расположение итальянского клуба для прохождения медосмотра.

«Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице серии А с 12 очками в 19 матчах.

В текущем сезоне 23-летний аргентинец забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

«Монако» не хочет продавать Головина

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил вероятность ухода полузащитника Александра Головина из «Монако».

«Головин проводит свой самый стабильный сезон в составе “Монако”, который по-прежнему претендует на топ-3 французского чемпионата и квалификацию Лиги чемпионов плюс на Лигу Европы. Он является бесспорным игроком основы одного из последних больших западных клубов с российским владельцем. Но “Монако” не хочет продавать его, и если бы нашелся клуб, заинтересованный в нем, он стоил бы больших денег. Но ему уже 26 лет, а это уже, по сути, старость на трансферном рынке! Проблема с Головиным заключается еще и в том, что он не очень заметен на международной арене. Россия больше не играет, а “Монако” не играет в Лиге чемпионов. Чтобы привлечь к себе внимание, “Монако” должен очень хорошо выступить в Лиге Европы с великолепным Головиным», — сказал Леклер «СЭ».

Ранее «Монако» в матче 20-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Марселем» (1:1). После этого матча «Монако» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Марсель» с 43 очками — на третьей строчке.

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