«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником «Бенфики» Конти

В официальном Telegram-канале железнодорожников появилось видео с анонсом трансфера. В конце ролика 28-летний аргентинец говорит на русском языке: «Вперед, “Локомотив” Москва».

Как и сообщал «СЭ», футболист заключил контракт с клубом на 2,5 года. Игрок будет выступать за «Локомотив» под 30-м номером.

Конти принадлежал «Бенфике» с июля 2018 года, при этом большую часть времени он выступал за другие команды на правах аренды. Футболист играл за мексиканский «Атлас», бразильские «Байю».