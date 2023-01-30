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09:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником «Бенфики» Конти

«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником «Бенфики» Херманом Конти.

Локомотив
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Источник: ФК "Локомотив"

В официальном Telegram-канале железнодорожников появилось видео с анонсом трансфера. В конце ролика 28-летний аргентинец говорит на русском языке: «Вперед, “Локомотив” Москва».

Как и сообщал «СЭ», футболист заключил контракт с клубом на 2,5 года. Игрок будет выступать за «Локомотив» под 30-м номером.

Конти принадлежал «Бенфике» с июля 2018 года, при этом большую часть времени он выступал за другие команды на правах аренды. Футболист играл за мексиканский «Атлас», бразильские «Байю».

Последним местом аренды для Конти был бразильский клуб «Америка», в котором он провел весь 2022 год и забил 1 гол в 38 матчах.

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