Игрок «Спартака» Промес снялся в клипе с использованием флага России
Полузащитник «Спартака» Промес снимается в музыкальном клипе с российским флагом.
Полузащитник «Спартака» Промес снимается в музыкальном клипе с российским флагом.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) опубликовал видео съемочного процесса нового музыкального клипа с использованием флага России.
На одном из кадров 31-летний Промес накинул на свои плечи российский флаг. Ранее футболист уже выпускал клипы, где также использовал флаг России.
Промес вернулся в «Спартак» из амстердамского «Аякса» в конце февраля 2021 года. До этого он выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год. Форвард в составе «Спартака» стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В текущем сезоне Промес забил 17 мячей в 23 матчах в различных турнирах.
Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов подозревает Промеса в участии в незаконном обороте кокаина и деятельности преступной организации. Футболист вместе с членами семьи якобы вложил деньги в крупную партию кокаина, которая была перехвачена бельгийской полицией в Антверпене в апреле 2020 года.
Также в отношении Промеса было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений. Инцидент произошел в Абкауде (Нидерланды) в конце июля 2020 года. По данным СМИ, игрок поссорился со своим двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря 2020 года Промес был арестован, а 15 декабря было объявлено, что он выпущен из-под стражи, но находится в статусе подозреваемого. Слушания по делу пройдут 3 марта 2023 года.