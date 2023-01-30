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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрок «Спартака» Промес снялся в клипе с использованием флага России

Полузащитник «Спартака» Промес снимается в музыкальном клипе с российским флагом.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) опубликовал видео съемочного процесса нового музыкального клипа с использованием флага России.

На одном из кадров 31-летний Промес накинул на свои плечи российский флаг. Ранее футболист уже выпускал клипы, где также использовал флаг России.

Промес вернулся в «Спартак» из амстердамского «Аякса» в конце февраля 2021 года. До этого он выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год. Форвард в составе «Спартака» стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В текущем сезоне Промес забил 17 мячей в 23 матчах в различных турнирах.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов подозревает Промеса в участии в незаконном обороте кокаина и деятельности преступной организации. Футболист вместе с членами семьи якобы вложил деньги в крупную партию кокаина, которая была перехвачена бельгийской полицией в Антверпене в апреле 2020 года.

Также в отношении Промеса было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений. Инцидент произошел в Абкауде (Нидерланды) в конце июля 2020 года. По данным СМИ, игрок поссорился со своим двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря 2020 года Промес был арестован, а 15 декабря было объявлено, что он выпущен из-под стражи, но находится в статусе подозреваемого. Слушания по делу пройдут 3 марта 2023 года.

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