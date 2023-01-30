Игрок «Спартака» Промес снялся в клипе с использованием флага России

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) опубликовал видео съемочного процесса нового музыкального клипа с использованием флага России.

На одном из кадров 31-летний Промес накинул на свои плечи российский флаг. Ранее футболист уже выпускал клипы, где также использовал флаг России.

Промес вернулся в «Спартак» из амстердамского «Аякса» в конце февраля 2021 года. До этого он выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год. Форвард в составе «Спартака» стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В текущем сезоне Промес забил 17 мячей в 23 матчах в различных турнирах.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов подозревает Промеса в участии в незаконном обороте кокаина и деятельности преступной организации. Футболист вместе с членами семьи якобы вложил деньги в крупную партию кокаина, которая была перехвачена бельгийской полицией в Антверпене в апреле 2020 года.