Стало известно о положительной динамике в отношениях между УЕФА и РФС

По информации источника, позиция УЕФА по отношению к России изменилась, поэтому РФС готов к диалогу. Отмечается, что стороны обсуждают возвращение женского и юношеского футбола на турниры под эгидой УЕФА, но к однозначному решению пока не пришли.

Заседание с участием представителей России и УЕФА состоялось 24 января. В РФС заявили, что стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям и договорились продолжить контакты. К новой встрече подключат высокопоставленных представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА).