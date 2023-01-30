Романцев обвинил «гнилых западных политиков» в давлении на ФИФА и УЕФА

Во время тренировочных сборов «Левски» должен был провести матчи против трех российских команд: «Краснодара», «Урала» и «Спартака». Позднее встречи против клубов из Екатеринбурга и Москвы отменила болгарская сторона на фоне протеста болельщиков. «Краснодар» сам отказался от матча по решению тренерского штаба.

«Мне противно говорить на эту тему, не имеющую никакого отношения к футболу. Очевидно, что это не случайное стечение обстоятельств. И чем больше мы будем обсуждать подобные вещи, тем радостнее будут потирать руки гнилые западные политики, которые теперь используют для грязных целей футбол. Это они давят на ФИФА и УЕФА, вынуждая принимать решения об изоляции российского футбола. Идет давление на национальные федерации, а те уже дают отмашку клубам: с русскими не играть!» — сказал Романцев «Спорт-Экспресс».

Специалист вспомнил заявление польского нападающего Роберта Левандовского, который поддержал решение Польского футбольного союза (PZPN) об отказе проводить против сборной России.