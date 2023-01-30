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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Романцев обвинил «гнилых западных политиков» в давлении на ФИФА и УЕФА

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев уверен, что отказ болгарского «Левски» от товарищеского матча с «красно-белыми» и сборной Польши от стыков отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года — звенья одной цепи.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во время тренировочных сборов «Левски» должен был провести матчи против трех российских команд: «Краснодара», «Урала» и «Спартака». Позднее встречи против клубов из Екатеринбурга и Москвы отменила болгарская сторона на фоне протеста болельщиков. «Краснодар» сам отказался от матча по решению тренерского штаба.

«Мне противно говорить на эту тему, не имеющую никакого отношения к футболу. Очевидно, что это не случайное стечение обстоятельств. И чем больше мы будем обсуждать подобные вещи, тем радостнее будут потирать руки гнилые западные политики, которые теперь используют для грязных целей футбол. Это они давят на ФИФА и УЕФА, вынуждая принимать решения об изоляции российского футбола. Идет давление на национальные федерации, а те уже дают отмашку клубам: с русскими не играть!» — сказал Романцев «Спорт-Экспресс».

Специалист вспомнил заявление польского нападающего Роберта Левандовского, который поддержал решение Польского футбольного союза (PZPN) об отказе проводить против сборной России.

«Хочется думать, что футболисты здесь ни при чем. Не могу даже представить, чтобы великие Пеле с Марадоной, царствие им небесное, могли бы сказать то, о чем заявлял Левандовски [в отношении сборной России], навсегда запятнавший футбольное имя. Так что давайте поставим точку и будем верить в скорое возвращение времен, когда футбол был только великой игрой, а не инструментом для политической грязи и интриг», — отметил Романцев.

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