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00:48 (мск), источник: Известия

Трансферов формы: как клубы РПЛ ведут зимнюю селекцию

«Зенит» сохраняет костяк, но может потерять Малкома, «Спартак» приобретает молодых легионеров, а «Локо» с иностранцами расстается.

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Источник: Известия

В зимнюю паузу клубы РПЛ продолжают искать усиления. Январь в этом смысле оказался богат на яркие трансферы. Отметился московский «Спартак», который приобрел защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте, показав, что даже в условиях санкций в Россию готовы ехать качественные легионеры, пусть и не с самыми громкими именами. А вокруг петербургского «Зенита» не впервые распространяются слухи о желании его ведущих иностранцев покинуть страну. Чаще всего в этом контексте упоминается полузащитник Малком. Впрочем, сам клуб и представители игрока подобную информацию опровергают. «Локомотив» же расстался со значительной частью легионеров, завезенных за большие деньги при предыдущем руководстве. Об этих и других сделках и слухах трансферного окна — в материале «Известий».

«Зенит»

Этой зимой закончилась эпопея с нападающим Юри Альберто. Пришедший в «Зенит» год назад молодой бразилец ярко дебютировал за питерцев, но летом оказался среди многочисленных легионеров, покинувших РПЛ. Клуб, правда, сумел договориться о компенсации за этого игрока, что можно назвать большим достижением с учетом разрешения ФИФА легионерам покидать российские команды без выплат полагающихся по контракту сумм за одностороннее расторжение договора.

Отдав летом Альберто «Коринтиансу» в аренду, «Зенит» получил молодых вратаря Ивана Куаресму и полузащитника Густаво Мантуана. В январе с Альберто клуб расстался окончательно. Вернулся в Бразилию и Иван, который всё равно не проходил в состав при наличии Михаила Кержакова и Даниила Одоевского.

Также «Зенит» сумел выгодно продать во французский «Лион» хорватского центрального защитника Деяна Ловрена. За 33-летнего футболиста было выручено €2,5 млн. А на его место приобретен 19-летний бразилец Роберт Ренан.

Но наибольшую шумиху вызывают слухи о возможном уходе южноамериканских звезд основного состава клуба из Северной столицы. Бразильцы Малком, Клаудиньо, Вендел и колумбиец Вильмар Барриос постоянно попадают в новостные ленты в контексте возможных трансферов в Европу или на родину. Причем информация всякий раз противоречивая: то объявляется, что «Зенит» получит за них деньги, то утверждается, что они воспользуются разрешением ФИФА и уйдут бесплатно.

Особенно усердствуют медиа в отношении Малкома, которого уже успели несколько раз отправить во французский ПСЖ. Вся информация неоднократно опровергалась как руководством «Зенита», так и агентами футболиста.

Примечательно, что ранее в отношении бразильцев Малкома и Клаудиньо всплывала информация об их желании взять гражданство РФ. Против версии об их намерении покинуть Россию говорит и то, что большинство из них переподписали контракты с клубом летом прошлого года, когда уже вовсю шла специальная военная операция и появлялись все последовавшие за ней санкции, а также оказывалось давление на иностранцев, играющих у нас.

— Не думаю, что тут возможны какие-то истории с внезапным побегом бразильцев из «Зенита», — заявил в беседе с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Да, тот же Малком может уехать в европейский топ-клуб, если оттуда поступит конкретное предложение. Но, скорее всего, и Питер в накладе не останется. Если бы кто-то из бразильцев хотел уехать из России, то сделал бы это уже в прошлом году. А так все понимают, что здесь хорошо платят, есть условия для хорошей жизни. И отказаться от этого имеет смысл только при очень выгодном варианте в Европе.

Червиченко добавил, что политика на бразильцев слабо действует. В их стране нет такой антироссийской истерии, как в Европе, поэтому этот фактор вообще не должен сказываться на их желании играть в РПЛ. «Здесь думаю, что даже многие легионеры еще будут приезжать в Россию, несмотря на сложную обстановку в мире. Может быть, не самые сильные иностранцы, но довольно неплохие», — резюмировал он.

«Спартак»

Обоим иностранным новичкам красно-белых чуть больше 20 лет. У обоих есть опыт выступлений за свои юношеские и молодежные сборные. Парагваец Алексис Дуарте перешел из клуба «Серро Портеньо» и еще ни разу не выступал за пределами своей страны. Португалец Томаш Тавареш — воспитанник лиссабонской «Бенфики», из которой и перешел в «Спартак».

В 2020—2022 годах он играл на правах аренды в испанском «Алавесе», португальской «Фаренсе» и швейцарском «Базеле». В последнем он пересекался с нынешним главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

— «Спартак» закрыл наиболее проблемную позицию — защитную линию, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой. — В целом, с учетом того как качественно выступала команда в первой части чемпионата, если и были у нее проблемы, то именно в обороне. Чувствовался недокомплект. Не могу сказать, что Тавареш и Дуарте — панацея от всех бед. Наверное, будь они мастерами действительно высокого уровня, к ним был бы интерес из топовых европейских чемпионатов.

При этом экс-полузащитник сборной России добавил, что по меркам РПЛ новые футболисты могут принести пользу команде. Тем более оба молодые и еще наверняка будут прогрессировать. Поэтому «Спартак» в случае неудачи сможет их продать. От этих приобретений клуб точно ничего не теряет, полагает Мостовой.

«Локомотив»

Железнодорожники начали зачистку от легионеров, пришедших в клуб за большие деньги в 2021—2022 годах, в период работы немецкой группы менеджеров во главе с бывшим директором по спорту и развитию Ральфом Рангником и экс-спортивным директором Томасом Цорном. В аренду отправлены хорватский защитник Тин Едвай, голландский полузащитник Джирано Керк и бразильский нападающий Педриньо.

Слухи идут об уходе еще двух иностранных форвардов — француза Вильсона Изидора и черногорца Марко Раконьяца. Впрочем, есть информация и об интересе к одному из россиян. Якобы израильский «Хапоэль Беэр-Шева» хочет приобрести у «Локо» нападающего Ивана Игнатьева.

Между тем вслед за приходом из самарских «Крыльев Советов» полузащитников Сергея Пиняева и Максима Глушенкова «Локомотив» также усилился вратарем «Химок» Ильей Лантратовым. Команда готовится на сборах под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова и собирается выбраться из зоны переходных матчей, где оказалась по итогам первой части чемпионата.

— Совершенно логично, что «Локомотив» расстается с иностранцами и старается сделать это хоть с какой-то выгодой для себя, если не заработав на трансферах, то хотя бы разгрузив зарплатную ведомость, — сказал «Известиям» бывший нападающий и экс-член совета директоров «Локо» Дмитрий Булыкин. — В любом случае важно, чтобы тренер и руководство четко разобрались, кто из легионеров мотивирован биться за команду, а кто не хочет за нее играть после ухода предыдущих менеджеров. И здесь надо уже опираться на русскоязычный костяк, благо есть немало интересной молодежи внутри клуба, а также сделаны качественные приобретения в лице Пиняева, Глушенкова и Лантратова.

Потеряв Глушенкова и Пиняева, «Крылья Советов» спокойно усиливают состав. Помимо пришедшего в конце декабря из «Оренбурга» лидера гонки бомбардиров РПЛ Владимира Сычевого самарский клуб пополнили аргентинский нападающий Бенхамин Гарре и защитник московского «Спартака» Николай Рассказов.

Стоит также выделить московский ЦСКА. Армейцы сделали всего один трансфер зимой, но новичком стал один из лидеров «Пари Нижний Новгород» Илья Агапов, в ноябре дебютировавший за сборную России.

Напомним, зимнее трансферное окно в РПЛ закроется 22 февраля.

Алексей Фомин

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