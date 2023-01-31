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09:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Быстров рассказал, за какую сумму «Зениту» нужно отпустить Малкома

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о возможном уходе бразильца Малкома из «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

«Дешевле € 40 млн его нет смысла отдавать. Он приносит пользу команде, он один из лидеров, и расставаться с ним в такой момент нет никакого смысла. Если завтра “ПСЖ” будет давать € 50 млн, “Зениту” надо спокойно отдавать. У них есть достаточное количество игроков, которые сидят на скамейке и должны выходить и заменять Малкома», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах, в которых забил 15 голов и сделал пять результативных передач.

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