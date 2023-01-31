Быстров рассказал, за какую сумму «Зениту» нужно отпустить Малкома

«Дешевле € 40 млн его нет смысла отдавать. Он приносит пользу команде, он один из лидеров, и расставаться с ним в такой момент нет никакого смысла. Если завтра “ПСЖ” будет давать € 50 млн, “Зениту” надо спокойно отдавать. У них есть достаточное количество игроков, которые сидят на скамейке и должны выходить и заменять Малкома», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».