Быстров рассказал, за какую сумму «Зениту» нужно отпустить Малкома
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о возможном уходе бразильца Малкома из «Зенита».
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о возможном уходе бразильца Малкома из «Зенита».
«Дешевле € 40 млн его нет смысла отдавать. Он приносит пользу команде, он один из лидеров, и расставаться с ним в такой момент нет никакого смысла. Если завтра “ПСЖ” будет давать € 50 млн, “Зениту” надо спокойно отдавать. У них есть достаточное количество игроков, которые сидят на скамейке и должны выходить и заменять Малкома», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40 млн. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах, в которых забил 15 голов и сделал пять результативных передач.