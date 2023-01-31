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10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Быстров — о Сперцяне: смысл менять РПЛ, где ты играешь постоянно, на какой-нибудь ПСВ?

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался по поводу возможного переезда полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в другой чемпионат.

Краснодар
ПСВПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ писали, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересован ПСВ Эйндховен.

«Сперцян — хороший футболист, он лидер “Краснодара”, но, на мой взгляд, ему рано ехать, он должен еще лучше проявить себя в чемпионате России и принести пользу “Краснодару”. Если и отправляться, то не в Нидерланды, а в топовый чемпионат, если им заинтересуются. А смысл менять чемпионат России, где ты играешь постоянно, на какой‑нибудь ПСВ?» — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что скауты ПСВ просматривают Эдуарда Сперцяна на сборе «Краснодара».

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