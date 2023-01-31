Быстров — о Сперцяне: смысл менять РПЛ, где ты играешь постоянно, на какой-нибудь ПСВ?

«Сперцян — хороший футболист, он лидер “Краснодара”, но, на мой взгляд, ему рано ехать, он должен еще лучше проявить себя в чемпионате России и принести пользу “Краснодару”. Если и отправляться, то не в Нидерланды, а в топовый чемпионат, если им заинтересуются. А смысл менять чемпионат России, где ты играешь постоянно, на какой‑нибудь ПСВ?» — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».