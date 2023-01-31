ЦСКА объявил о переходе Гайча в «Верону» на правах аренды

Отмечается, что соглашение с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. Перед уходом в аренду Гайч продлил контракт с «красно-синими» на полгода.
Ранее журналист Никола Скира в Twitter сообщил, что «Верона» арендует 23-летнего форварда за 500 тысяч евро с возможностью приобретения за 4,5 миллиона, а выкуп станет обязательным, если «Верона» сохранит место в Серии А.
Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан-Лоренсо» в августе 2020 года, подписав пятилетний контракт. Прошлый сезон аргентинец провел на правах аренды в испанской «Уэске», а до этого в сезоне-2020/21 уходил в аренду на полгода в итальянский «Беневенто». В составе армейцев нападающий провел 30 матчей и забил три мяча.