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11:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА объявил о переходе Гайча в «Верону» на правах аренды

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Аргентинский футболист ЦСКА Адольфо Гайч перешел в итальянскую «Верону» на правах аренды до конца сезона-2022/23, сообщается на официальном сайте московского клуба.

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Источник: Reuters

Отмечается, что соглашение с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. Перед уходом в аренду Гайч продлил контракт с «красно-синими» на полгода.

Ранее журналист Никола Скира в Twitter сообщил, что «Верона» арендует 23-летнего форварда за 500 тысяч евро с возможностью приобретения за 4,5 миллиона, а выкуп станет обязательным, если «Верона» сохранит место в Серии А.

Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан-Лоренсо» в августе 2020 года, подписав пятилетний контракт. Прошлый сезон аргентинец провел на правах аренды в испанской «Уэске», а до этого в сезоне-2020/21 уходил в аренду на полгода в итальянский «Беневенто». В составе армейцев нападающий провел 30 матчей и забил три мяча.

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