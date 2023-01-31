Суд взыскал с бывшего гендиректора Газизова 92 млн рублей в пользу «Спартака»

Об этом агентству рассказала юрист красно-белых Татьяна Завьялова.

Ранее «Спартак» потребовал от Газизова вернуть клубу 88 млн рублей, которые он перечислил сам себе во время работы в московской команде. Соответствующий иск был зарегистрирован в суде Уфы в октябре 2022 года. Сообщалось, что если у бывшего гендиректора не будет возможности выплатить нужную сумму денег, ему придется объявить себя банкротом.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.