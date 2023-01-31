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12:46 (мск), источник: Газета.Ру

Суд взыскал с бывшего гендиректора Газизова 92 млн рублей в пользу «Спартака»

Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск московского «Спартака» и взыскал с бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова 92 млн рублей, сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом агентству рассказала юрист красно-белых Татьяна Завьялова.

Ранее «Спартак» потребовал от Газизова вернуть клубу 88 млн рублей, которые он перечислил сам себе во время работы в московской команде. Соответствующий иск был зарегистрирован в суде Уфы в октябре 2022 года. Сообщалось, что если у бывшего гендиректора не будет возможности выплатить нужную сумму денег, ему придется объявить себя банкротом.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил, что причиной срыва перехода нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо» стало решение главного тренера черно-белых Андрея Талалаева сначала пригласить игрока на просмотр и лишь потом обсуждать с ним подписание контракта.

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