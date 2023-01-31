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13:52 (мск), источник: Sports.Ru

Ду Кейрос: «Увидел цифры в контракте с “Зенитом” — это было впечатляюще. Отличная сделка»

Ду Кейрос высказался о переходе в «Зенит» из «Коринтианс». Полузащитник переедет в Россию летом нынешнего года.

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Источник: AFP 2022

«Это хорошее предложение для меня, кроме того, эта сделка будет отличной в финансовом плане для моей семьи. Я поговорил с президентом “Коринтианс”, он спросил, хочу ли я перейти в “Зенит”. Я увидел цифры в контракте — они выглядели впечатляюще, но пока я в “Коринтианс”, я буду защищать цвета этого клуба. Полгода не должны испортить ту историю, которая была у меня тут последние два года. Я продолжу усердно работать. Я поговорил с Юри Алберто. Он сказал, что меня ждут отличный город, прекрасный клуб и шикарная инфраструктура. Я верю, что буду расти вместе с “Зенитом”, — сказал 23-летний футболист.

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