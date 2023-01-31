Агент Малкома рассказал, почему не состоялся переход игрока в «ПСЖ»
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, рассказал, почему не состоялся переход бразильца в «ПСЖ».
Зенит
ПСЖПремьер-лига: таблица и календарь
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, рассказал, почему не состоялся переход бразильца в «ПСЖ».
«Почему переход не состоялся? Потому что Малком очень счастлив в “Зените”. Он хочет доиграть сезон за клуб из Санкт-Петербурга», — сказал Гарсия «СЭ».
Ранее стало известно, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома.