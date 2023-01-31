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18:32 (мск), источник: Sport24

Агент Малкома рассказал, почему не состоялся переход игрока в «ПСЖ»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, рассказал, почему не состоялся переход бразильца в «ПСЖ».

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Источник: Sport24

«Почему переход не состоялся? Потому что Малком очень счастлив в “Зените”. Он хочет доиграть сезон за клуб из Санкт-Петербурга», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее стало известно, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома.

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