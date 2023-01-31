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18:34 (мск), источник: Sport24

«Пока туман». Кержаков — о своем будущем в «Зените»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался на тему своей будущей карьеры.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Контракт 36-летнего голкипера с сине-бело-голубыми истекает по окончании нынешнего сезона.

— Ваш годичный контракт с «Зенитом» рассчитан до конца этого сезона. Что дальше?

— Пока туман. Но это нормальная ситуация для меня — я к ней уже адаптировался.

— Еще одна цитата от вас 35-летнего: «Я не Слава Малафеев и не Игорь Акинфеев. А потому еще не наигрался». Ничего не изменилось за год?

— Конечно. Слава сколько игр провел? Про Игоря вообще молчу. Я гораздо меньше, скажем так. Поэтому хочется играть. Пока здоровье будет позволять, буду играть, — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кержаков пропустил 7 голов в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах.

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