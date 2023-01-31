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19:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хет-трик Чалова помог ЦСКА разгромить «Аланию» в товарищеском матче

ЦСКА с крупным счетом обыграл «Аланию» в товарищеском матче — 6:0.

ЦСКА
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Хет-трик в составе московской команды оформил нападающий Федор Чалов. Также по голу в свой актив записали полузащитник Иван Обляков, хавбек Алексей Сливин и нападающий Антон Заболотный.

ЦСКА в предыдущих контрольных матчах на сборах сыграл вничью с «Симбой» (2:2), обыграл «Оренбург» (1:0) и «Партизан» (2:1).

«Алания» провела единственную игру на сборах против московского «Торпедо». Встреча завершилась вничью 1:1.

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