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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:18 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов помог ЦСКА одержать разгромную победу

Московский ЦСКА одержал победу над владикавказской «Аланией» на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ПФК ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «армейцев». Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел в этой игре в стартовом составе и принял участие в голевой атаке, когда счет стал 3:0.

Казахстанец на 34-й минуте добивал мяч в пустые ворота, но под его удар ногу подставил форвард Федор Чалов.

Отметим, что Чалов оформил хет-трик. Еще по одному голу забили Иван Обляков, Алексей Сливин и Антон Заболотный.

Отметим, что в этом сезоне Зайнутдинов сыграл за ЦСКА 19 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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