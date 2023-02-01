Российский футболист Александр Филин перешел в бельгийский «Эйпен»

Предыдущим клубом Филина были подмосковные «Химки», 20 января игрок расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. За подмосковный клуб защитник выступал с лета 2018 года. В составе «Химок» россиянин провел 115 матчей, в которых забил два мяча. В чемпионате России футболист также выступал за «Уфу» и «Тамбов».