Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Аяччо
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Труа
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Осер
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Барселона
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2022
Динамо
ЦСКА
21
2022
Химки
Сочи
02
2022
Оренбург
Краснодар
51
2022
Локомотив
Спартак
12
2022
Торпедо
Зенит
02
2022
Крылья Советов
Ростов
13
2022
Урал
Факел
20
2022
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:50 (мск), источник: ТАСС

Российский футболист Александр Филин перешел в бельгийский «Эйпен»

Предыдущим клубом защитника были «Химки».

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 1 февраля. Российский защитник Александр Филин на правах свободного агента перешел в бельгийский футбольный клуб «Эйпен». Об этом сообщила пресс-служба бельгийской команды.

Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Предыдущим клубом Филина были подмосковные «Химки», 20 января игрок расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. За подмосковный клуб защитник выступал с лета 2018 года. В составе «Химок» россиянин провел 115 матчей, в которых забил два мяча. В чемпионате России футболист также выступал за «Уфу» и «Тамбов».

«Эйпен» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 20 очков в 22 матчах. В следующем туре команда сыграет на своем поле против лидера чемпионата «Генка» 1 февраля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что изменилось в мировом фигурном катании с уходом российской сборной
Российский хоккеист рассказал о жизни и игре в Канаде
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь