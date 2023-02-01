Российский футболист Александр Филин перешел в бельгийский «Эйпен»
Предыдущим клубом защитника были «Химки».
Предыдущим клубом защитника были «Химки».
ТАСС, 1 февраля. Российский защитник Александр Филин на правах свободного агента перешел в бельгийский футбольный клуб «Эйпен». Об этом сообщила пресс-служба бельгийской команды.
Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2025 года.
Предыдущим клубом Филина были подмосковные «Химки», 20 января игрок расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. За подмосковный клуб защитник выступал с лета 2018 года. В составе «Химок» россиянин провел 115 матчей, в которых забил два мяча. В чемпионате России футболист также выступал за «Уфу» и «Тамбов».
«Эйпен» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 20 очков в 22 матчах. В следующем туре команда сыграет на своем поле против лидера чемпионата «Генка» 1 февраля.