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13:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Абаскаль сообщил руководству «Спартака», что не покинет клуб до конца сезона

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил руководству команды, что доработает с командой до конца сезона, сообщает Metaratings

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 33-летний испанец провёл закрытую встречу с членами совета директоров красно-белых на первом сборе в ОАЭ. На ней он заверил руководителей, что доработает с командой до конца сезона-2021/2022 и не будет рассматривать предложения, поступающие этой зимой.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Красно-белые под руководством испанца набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России «Спартак» сыграет в первом раунде Пути РПЛ с «Локомотивом». Первый матч состоится 22 февраля, второй — 1 марта.

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