Агент предрек падение доходов российских футболистов

«Россияне привыкли к другим зарплатам. Мне кажется, сейчас все меньше и меньше они будут получать», — отметил Селюк.

Агент также порассуждал о перспективах российских игроков в европейских чемпионатах. По его словам, футболистам стоит ждать предложений от команд-аутсайдеров, а клубы, борющиеся за попадание в Лигу чемпионов, не будут искать усиления в России. «Некоторые игроки начинают двигаться в направлении Израиля, Турции», — отметил Селюк.