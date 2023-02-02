Агент предрек падение доходов российских футболистов
Футбольный агент Дмитрий Селюк предрек падение доходов российских игроков на родине. Об этом сообщает Metaratings.
Футбольный агент Дмитрий Селюк предрек падение доходов российских игроков на родине. Об этом сообщает Metaratings.
«Россияне привыкли к другим зарплатам. Мне кажется, сейчас все меньше и меньше они будут получать», — отметил Селюк.
Агент также порассуждал о перспективах российских игроков в европейских чемпионатах. По его словам, футболистам стоит ждать предложений от команд-аутсайдеров, а клубы, борющиеся за попадание в Лигу чемпионов, не будут искать усиления в России. «Некоторые игроки начинают двигаться в направлении Израиля, Турции», — отметил Селюк.
18 января трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова возмутилась высокими зарплатами российских футболистов. «Почему они зарабатывают сильно больше всех остальных спортсменов? Это несправедливо и незаслуженно, учитывая, какие у них результаты», — отметила бывшая лыжница и биатлонистка.