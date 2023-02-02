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12:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин рассказал о том, как работал с Дзюбой в «Спартаке»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы с форвардом Артемом Дзюбой.

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Источник: AP 2022

— Если и могу цензурно выразить мое нынешнее отношение к Артему Дзюбе одним словом, то это будет слово «безразличие». Смешно читать, что наш конфликт с ним якобы идет от того, что в командах Карпина может быть только одна звезда — сам Карпин. А больше звезд в моих командах не было?

Дзюба в «Спартаке» был не один. С ним были то Эменике, то Мовсисян, то Ари, то Уорис, то другие футболисты. Надо было конкурировать и эту конкуренцию выигрывать. Что ему периодически и удавалось.

Говорят, что из него можно было выжимать больше, как это сделали в «Зените». Но кто в команде провел больше всех матчей и минут в полуторалетнем сезоне-2011/12? Дзюба! (С 41 матчем Артем действительно на первом месте, по минутам он уступает только Дмитрию Комбарову, и лишь эти два футболиста превзошли показатель в 3000 минут. — Прим. И. Р.) Кто вышел с капитанской повязкой на последние, решающие матчи чемпионата? Дзюба!

Это что — показатели недоверия и невнимания? На нашем сборе в Эмиратах в январе 2013-го, о котором была речь выше, можно было видеть, сколько мы с ним общались. Его рассказы о якобы моих словах «топор войны зарыт» — очередная болтовня, поскольку никакой войны для меня и не было. А в аренду в «Ростов» он поехал из-за той самой конкуренции среди нападающих.

И совсем смешно, когда мне рассказывают про слова Заремы в мой адрес: «Хорошо помню, от кого пошло то знаменитое “тренеришка”». Когда тренирую, то и раньше, и сейчас говорю футболистам: «Ну, конечно, кто я? Тренеришка, ни о чем!» С приколом, естественно. Так же и их всегда называл игрочишками, футболистиками. С 2009 года. Это часть моего лексикона. Но либо о своих футболистах, либо о себе. А она где-то краем уха услышала и выдала что-то из серии «слышу звон, но не знаю, где он».

Дзюба — воспитанник «Спартака» и выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год, после чего перешел в «Зенит». Сейчас 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.

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