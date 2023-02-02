Зарема: Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, — в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей
Жена Леонида Федуна Зарема Салихова жестко отреагировала на критику ее мужа со стороны Валерия Карпина.
Жена Леонида Федуна Зарема Салихова жестко отреагировала на критику ее мужа со стороны Валерия Карпина.
«Имя Унаи Эмери Карпину лучше вообще не произносить до конца жизни, — сказала Салихова “СЭ”. — Он думал, что посмотрел его тренировки и уже научился, теперь сам сможет тренировать. У Эмери даже не было переводчика! Карпин был как прокладка между Эмери и Леонид Арнольдовичем, между тренером и командой. Поражает неблагодарность Карпина. Его взяли практически с нулевым тренерским опытом работы, закрыли испанские долги от провального бизнеса, дали лучшую команду в стране, неограниченные должностные права: он и гендиректор, и тренер, формирует сам как тренерский штаб, так и менеджерский состав. Самое главное, у него был безлимит на трансферы! У других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий. Но все равно у него во всем виноват Федун».
Также Салихова обвинила Карпина в «скелетах в шкафу».
«У меня возникает вопрос: “Валерий Георгиевич, почему по каждому чиху Вы бегали к Федуну? Может, надо было быть самостоятельнее? Ведь важная и основная сфера деятельность у Федуна — нефтяная отрасль, где он деньги зарабатывал и на Ваше безбедное будущее в том числе”. Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, — в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей. На мой взгляд, Карпину в то время дали слишком много, просто over до хрена в “Спартаке”. Он до сих пор не может это переварить. О других скелетах в шкафу лучше не говорить, все-таки тренер сборной», — добавила Зарема.
Ранее Карпин в интервью в «СЭ» высказался о работе с Федуном в «Спартаке».