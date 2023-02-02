«ПСЖ» хотел забрать Малкома из «Зенита» бесплатно, но не смог из-за пункта в его контракте
«ПСЖ» рассчитывал подписать бразильского футболиста «Зенита» Малкома бесплатно, сообщает L'Equipe.
«ПСЖ» рассчитывал подписать бразильского футболиста «Зенита» Малкома бесплатно, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш хотел воспользоваться правилом ФИФА в отношении российских клубов, позволяющим иностранным игрокам приостанавливать контракты с командами. Однако в «ПСЖ» узнали, что в контракт Малкома с «Зенитом» летом 2022 года был внесён пункт, согласно которому бразильцу запрещается приостановка действующего соглашения.
«Зенит» потребовал от руководства парижан € 30 млн за 25-летнего вингера, но «ПСЖ» отказался от переговоров. Также санкт-петербургский клуб был готов отпустить Малкома в аренду с обязательным правом выкупа, однако боссы клуба из Парижа не были согласны и на подобную сделку.