«Локомотив» в товарищеском матче проиграл чемпиону Малайзии
«Джохор» одержал победу над «Локомотивом» в товарищеском матче на тренировочных сборах в ОАЭ.
«Джохор» одержал победу над «Локомотивом» в товарищеском матче на тренировочных сборах в ОАЭ.
Малазийский «Джохор» одержал победу над «Локомотивом» в товарищеском матче на тренировочных сборах в ОАЭ — 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 55-й минуте.
«Джохор» является девятикратным чемпионом Малайзии (2014−2022). «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.
В следующем матче московская команда сыграет против ереванского «Урарту». Встреча пройдет 5 февраля, начало — 17.30 мск.
Товарищеский матч
Гол: Айман, 55.
«Локомотив»: Лантратов (Худяков, 46), Ненахов (Живоглядов, 60), Кузьмичев (Митай, 60), Баринов (Мампасси, 60), Глушенков (Миранчук, 46), Тикнизян (Марадишвили, 60), Магкеев (Погостнов, 60), Пиняев (Игнатьев, 46), Щетинин, Раков, Камано, Никишин.
Предупреждения: Пиняев, 20. Глушенков, 39.