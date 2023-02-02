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19:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» обыграло болгарский клуб «Арда» в товарищеском матче

«Динамо» обыграло болгарский клуб «Арда» в товарищеском матче со счетом 3:1.

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Источник: ФК "Динамо" Москва

Голами в составе московской команды отметились Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Арсен Захарян. Команды играли в формате два тайма по 60 минут.

Товарищеский матч

«Динамо» (Россия) — «Арда» (Болгария) — 3:1 (2:0)

Голы: Фомин, 21 (1:0). Тюкавин, 41 (2:0). Захарян, 58 (3:0). Сако, 60+1 (3:1).

«Динамо»: Шунин (Будачев, 90), Паршивлюк (Скопинцев, 61), Лаксальт (Сазонов, 61), Кутицкий (Осокин, 61), Фернандес (Александров, 61. Шагиахметов, 103), Маричаль (Макаров, 61), Фомин (Сулаквелидзе, 61. Зазвонкин, 103), Захарян (Гагнидзе, 61), Муми Нгамале (Майсторович, 61), Тюкавин (Смолов, 61), Гладышев (Боков, 61).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург). 2 февраля.

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