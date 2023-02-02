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21:53 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» победил «Ростов» в матче футбольного предсезонного турнира в Абу-Даби

Красно-белые победили в серии пенальти, три удара отразил вратарь Александр Селихов.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 2 февраля. Московский клуб «Спартак» в серии пенальти победил «Ростов» в матче первого тура предсезонного турнира Winline — Зимний кубок РПЛ. Встреча прошла в четверг в Абу-Даби.

Основное время закончилось со счетом 0:0, москвичи были сильнее в серии пенальти — 2:1.

На 64-й минуте за красно-белых дебютировал португальский защитник Томаш Тавареш, который перешел в «Спартак» из португальской «Бенфики» 24 января.

В серии пенальти три удара отразил вратарь «Спартака» Александр Селихов.

Помимо «Спартака» и «Ростова», на предсезонном турнире выступают «Сочи» и «Краснодар», которые проведут матч между собой в пятницу. Подопечные Гильермо Абаскаля во втором туре сыграют с «Краснодаром» 6 февраля, «Ростов» в этот же день встретится с «Сочи».

Первые официальные игры в 2023 году «Спартак» проведет против московского «Локомотива» в четвертьфинале «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России 22 и 27 февраля. Подопечные Валерия Карпина в эти же дни встретятся с екатеринбургским «Уралом». В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на второй строчке с 36 очками, «Ростов» расположился на третьем месте с 35 баллами.

Winline — Зимний кубок РПЛ завершится 11 февраля. Четыре команды сыграют друг с другом по одному матчу, в случае ничьей назначается серия пенальти. За победу в основное время начисляется три очка, в серии пенальти — два, за проигрыш в ней — одно.

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