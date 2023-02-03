Почему сорвался Малком в «ПСЖ», Дзюба еще может перейти в «Торпедо». Трансферы и слухи дня

Что в России

«Химки» подписали уругвайца

Уругвайский защитник Кристиан Тассано стал футболистом «Химок» — информацию о его переходе подтвердил агент Хелио Мартинс. «Кристиан действительно перешел в “Химки”. Контракт рассчитан на два года», — заявил агент в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 300 тысяч евро. Предыдущим клубом Тассано была португальская «Санта-Клара», за которую защитник провел 40 игр.

«Ростов» отдал Мухина «Уфе»

Центральный защитник «Ростова» Александр Мухин на правах аренды перешел в «Уфу».

Дзюба в «Торпедо» — вариант, который все еще возможен?

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что может предпринять еще одну попытку заполучить в свою команду свободного агента Артема Дзюбу. Ранее стало известно, что переход Дзюбы в «Торпедо» сорвался по ряду причин — в том числе, как сообщил инсайдер Иван Карпов, из-за плохой формы 34-летнего нападающего.

«Сохранилось ощущение, что, если жизнь заставит, я могу набрать номер и сказать: “Артем, давай еще раз подумаем”. Внутри по-прежнему остается такое чувство, с моей стороны преград точно нет», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Почему Малком не перешел в «ПСЖ».

Стала известна причина, по которой форвард «Зенита» Малком не перешел этой зимой в «Пари Сен-Жермен». Трансфер бразильца не состоялся, так как парижане хотели получить его бесплатно благодаря новому правилу ФИФА. Напомним, что в 2022 году ФИФА разрешила легионерам в чемпионатах России и Украины приостанавливать контракты с клубами и переходить в команды из других стран.

Однако, как оказалось, в соглашение Малкома с «Зенитом» был внесен пункт о невозможности приостановки договора в одностороннем порядке. Об этом сообщает L'Equipe.

«Зенит» собирался выручить от продажи Малкома €30 млн, однако это не устроило «ПСЖ».

Что в Европе

Хейтинга возглавил «Аякс»

Новым главным тренером «Аякса» стал 39-летний Джон Хейтинга. Экс-защитник сборной Нидерландов будет занимать этот пост как минимум до конца нынешнего сезона.

Напомним, что ранее «Аякс» расстался с главным тренером Альфредом Шредером. Его уволили после того, как команда не смогла победить в семи матчах Эредивизи подряд.

«Ноттингем Форест» подписал Андре Айю

33-летний нападающий сборной Ганы Андре Айю стал игроком «Ноттингем Форест», присоединившись к клубу из Уэст-Бриджфорда на правах свободного агента. Ранее Айю уже выступал в чемпионате Англии за «Суонси Сити» и «Вест Хэм Юнайтед».

Мартинелли — в «Арсенале» до 2027 года