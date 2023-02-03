РФС нашел компанию для поставок оборудования VAR

Данные виртуальные линии используются для определения положения «вне игры» при использовании системы видеоассистента арбитра (VAR), а также в телетрансляциях игр. Как отмечается, в настоящее время китайская система проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА, к концу нынешнего сезона планируется ее использование на всех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и в телетрансляциях.

Из-за смены оператора, предоставляющего аппаратуру для системы VAR в России, в первой части сезона судьи не могли рассчитывать на определение офсайда по виртуальным линиям.

«При выборе нового партнера для системы офсайдных линий для нас были важны такие критерии, как качество, точность и скорость работы. Технология компании Rigour Tech показала хорошие результаты во время тестирования. Очень важно, что сейчас ФИФА проводит финальный этап сертификации системы, и после положительного решения у нас будет возможность ее использовать на матчах и в телетрансляциях. Уверен, что в дальнейшем сотрудничество РФС с Rigour не будет ограничено предоставлением технологии офсайдных линий», — заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.