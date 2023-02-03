Форвард «Локомотива» Раконьяц на правах аренды перешел в «Црвену Звезду»
«Локомотив» объявил об аренде Марко Раконьяца в «Црвену Звезду».
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«Локомотив» объявил об аренде Марко Раконьяца в «Црвену Звезду».
Черногорский форвард будет выступать за сербский клуб до 30 июня 2023 года. В соглашении прописана опция выкупа контракта 22-летнего игрока.
Отмечается, что большую часть заработной платы Раконьяца возьмет на себя «Црвена Звезда».
В апреле 2022 года Раконьяц подписал с «Локомотивом» контракт на 4 года. На его счету 1 результативная передача в 12 матчах РПЛ.