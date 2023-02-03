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22:20 (мск), источник: Sport24

Форвард «Локомотива» Раконьяц на правах аренды перешел в «Црвену Звезду»

«Локомотив» объявил об аренде Марко Раконьяца в «Црвену Звезду».

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

Черногорский форвард будет выступать за сербский клуб до 30 июня 2023 года. В соглашении прописана опция выкупа контракта 22-летнего игрока.

Отмечается, что большую часть заработной платы Раконьяца возьмет на себя «Црвена Звезда».

В апреле 2022 года Раконьяц подписал с «Локомотивом» контракт на 4 года. На его счету 1 результативная передача в 12 матчах РПЛ.

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