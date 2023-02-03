«Краснодар» победил «Сочи» в матче футбольного предсезонного турнира в Абу-Даби

ТАСС, 3 февраля. «Краснодар» со счетом 1:0 победил «Сочи» в матче первого тура предсезонного турнира Winline — Зимний кубок РПЛ. Встреча прошла в пятницу в Абу-Даби.

Единственный мяч забил защитник «Краснодара» Кайо (23-я минута).

Защитник «Сочи» Артем Мещанинов на 81-й минуте был удален с поля.

В четверг московский «Спартак» в серии пенальти победил «Ростов», основное время закончилось со счетом 0:0. «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 3 очка, вторым идет «Спартак» (2 очка), третьим — «Ростов» (1), четвертым — «Сочи» (0). В следующем туре «Краснодар» сыграет со «Спартаком» 6 февраля, «Сочи» в этот же день встретится с «Ростовом».

Первый официальный матч во второй части сезона «Сочи» проведет против московского ЦСКА в 18-м туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) 5 марта. «Краснодар» 23 и 28 февраля сыграет против ЦСКА в четвертьфинале «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России.