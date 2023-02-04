Тревожная ситуация для ЦСКА, гражданин РФ подписал контракт с клубом из Франции. Трансферы и слухи дня

Что в России

Агент Дивеева не исключил уход защитника из ЦСКА этой зимой

Основной центрдеф ЦСКА и сборной России все еще не продлил контракт с московским клубом: текущее соглашение 23-летнего игрока истекает летом 2024 года. Стороны уже какое-то время не могут договориться об условиях пролонгации — и на фоне этого заявления агента Олега Еремина звучат по-настоящему тревожно:

«Дивеев останется в клубе до конца сезона? Не могу этого утверждать. Гипотетически есть возможность какого-либо перехода. Не могу говорить на сто процентов, что останется Игорь останется в ЦСКА. Все может произойти быстро, если что. Но переговоры по продлению с ЦСКА ведутся», — заявил Еремин «РБ».

Для ЦСКА уход Дивеева в любом случае будет большой потерей, особенно учитывая кадровую ситуацию команды в центре обороны.

«Факел» арендовал двух алжирских футболистов

Алжирские полузащитники болгарского «Ботева» Реда Рабеи и Мохамед Брахими перешли в «Факел» из болгарского «Ботева» на правах аренды до конца сезона.

Рабеи за два года в «Ботеве» отыграл 58 матчей, забив три мяча и сделав две результативные передачи. Также выступал за датский «Фремад Амагер» и французский «Амьен».

Брахими в текущем сезоне сделал шесть результативных передач в 15 матчах чемпионата Болгарии. Он выступал за болгарские клубы «Царско Село», «Нефтохимик», «Пирин».

Нападающий «Локо» уехал в Сербию

«Локомотив» объявил об аренде Марко Раконьяца в «Црвену Звезду»: черногорский форвард будет выступать за сербский клуб до 30 июня 2023 года. При этом в соглашении прописана опция выкупа контракта 22-летнего игрока.

В апреле 2022 года Раконьяц подписал с «Локомотивом» контракт на 4 года. На его счету 1 результативная передача в 12 матчах РПЛ. Учитывая такую статистику, кажется, что это не самый плохой вариант для «Локо»: отмечается, что большую часть заработной платы Раконьяца возьмет на себя «Црвена Звезда».

«Торпедо» взяло замену Дзюбе — и не только

Московский клуб, занимающий последнее место в РПЛ на момент зимнего перерыва, так и не договорился с Артемом Дзюбой — и нашел ему замену. Вчера «Торпедо» объявило о подписании нападающего «Волгаря» Ильи Стефановича. Сумма трансфера, по информации портала Transfermarkt, составил 144 тысячи евро.

На этом трансферные новости команды не заканчиваются: еще «Торпедо» заключило контракт с защитником Романом Юзепчуком, выступавшим за солигорский «Шахтер».

Что в Европе

«Юве» хочет избавиться от Погба на любых условиях

Daily Mail сообщает, что «Ювентус» рассматривает вариант с продажей полузащитника Поля Погба. По информации источника, если найти покупателя для француза не удастся, туринский клуб даже готов пойти на шаг расторжения контракта с футболистом.

Напомним, что Погба вернулся в «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год, в июле 2022 года, присоединившись к команде на правах свободного агента. Игрок на предсезонке получил травму мениска и перенес операцию, из-за чего пока не провел за «Юве» ни одного матча во время второго захода в клуб.

Янузая арендовал «Истанбул Башакшехир»

Некогда подающий надежды воспитанник «Манчестер Юнайтед» не может проявить себя в «Севилье». Атакующего полузащитника Аднан Янузай взял в аренду турецкий «Истанбул Башакшехир». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

После ухода из «Ман Юнайтед», за который Аднан отыграл 63 матча, Янузай играл в аренде в дортмундской «Боруссии» и «Сандерленде». Летом 2017 года он перешел в «Реал Сосьедад», а спустя пять лет оказался в «Севилье». В текущем сезоне он провел за клуб 6 матчей.

Гражданин России Ле Таллек стал игроком «Сошо»

Прежде игравший в московском «Торпедо» Дамьен Ле Таллек подписал контракт с «Сошо». Соглашение рассчитано до июня 2024 года. «Сошо» выступает во 2-й французской лиге и после 21 тура занимает в таблице 2-е место.