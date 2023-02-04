Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ
Тулуза
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эльче
Вильярреал
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Астон Вилла
Лестер
23
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брентфорд
Саутгемптон
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брайтон
Борнмут
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вулверхэмптон
Ливерпуль
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Хоффенхайм
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Фрайбург
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Герта
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Майнц
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:00
Труа
Лион
Футбол. Зарубежный
17:00
Кремонезе
Лечче
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Эспаньол
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Сельта
Все события
17:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реалу» интересен игрок «Зенита»! Похоже, чемпион России сделал крутой трансфер

Роберт Ренан ещё не дебютировал за петербургскую команду, а уже обратил на себя внимание топ-клуба Европы.

Зенит
РеалПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Зенит»

Новичок «Зенит» Роберт Ренан в свои 19 лет привлёк внимание топ-клуба Европы. Как сообщает UOL, «Реал» следит за центральным защитником ещё с прошлого сезона, а его выступление за сборную Бразилии на молодёжном чемпионате Южной Америки только усилило интерес Мадрида к талантливому игроку. Согласно источнику, скауты «сливочных» считают Ренана одним из самых перспективных футболистов на своей позиции.

Напомним, Роберт перешёл в «Зенит» в рамках обмена Юри Алберто на игроков «Коринтианса». Петербургский клуб сохранил половину прав на нападающего и получил почти 100% прав на центрального защитника. С Ренаном подписали контракт на пять с половиной лет — до конца июня 2028 года. Но в «Зените» бразилец пока не провёл ни дня. Как раз из-за игры на чемпионате Южной Америки, который стартовал 19 января в Колумбии и продлится до 12 февраля.

Интерес «Реала» к молодому бразильцу — уже привычная история. Можно вспомнить, как «сливочные» подписывали в последние годы Винисиуса Жуниора и Рейниера из «Фламенго», Родриго из «Сантоса», Эндрика из «Палмейраса». Да и Эдер Милитао оказался в Мадриде уже через сезон после того, как уехал из «Сан-Паулу» в «Порту». Вдобавок «Реалу» действительно нужен ещё один центральный защитник, поскольку Карло Анчелотти хочет более широкую обойму. У Ренана же много сильных качеств: неплохая скорость в сочетании с физикой, хорошее чтение игры, отличная левая нога — зенитовский новичок обладает приличным первым пасом.

Разумеется, следят за выступлением Роберта на чемпионате Южной Америки и в «Зените». В его случае вызывает вопросы только одно: как быстро защитник сможет адаптироваться к жизни в нашей стране и футболу в РПЛ. Всё же в 19 лет не так-то просто менять Бразилию на Россию: иные климатические условия, совсем другой язык — переезжать в Испанию было бы проще. Тем более на взрослом уровне Ренан сыграл всего 13 матчей за «Коринтианс». Но в «Зените» надеются, что бразилец, даже не пройдя зимние сборы с сине-бело-голубыми, быстро вольётся в команду и заменит ушедшего в «Лион» Деяна Ловрена.

«Конечно, мы смотрим, наблюдаем за игрой Ренана в составе молодёжной сборной Бразилии. Ничего нового о нём не узнали — что касается индивидуальных качеств, то они нам были знакомы. Он смотрится достаточно хорошо, со своими плюсами и минусами. Безусловно, игрок очень талантливый. Для нас важно, насколько быстро он сможет адаптироваться у нас», — сказал на днях главный тренер Сергей Семак.

Сборная Бразилии — фаворит чемпионата Южной Америки. В составе «селесао», как всегда, множество многообещающих игроков. Например, капитан команды полузащитник Андрей Сантос, которого «Челси» в это зимнее окно купил за € 12 млн. Есть ещё 17-летний нападающий Витор Роке: самый дорогой, по версии Transfermarkt, игрок бразильцев и лучший бомбардир турнира. А 10-й номер «селесао» вингер Савио уже заявляет о себе в ПСВ.

Бразильцы оправдывают свой статус. На первом групповом этапе стартовали с разгрома Перу (3:0), потом победили Аргентину (3:1), после этого сыграли вничью с хозяйкой Колумбией (1:1) и переиграли Парагвай (2:1). Вышли в финальный этап с первого места. Там тоже начали успешно — одолели Эквадор (3:1).

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Коринтианс»

Ренан в каждом матче появляется в основе. Только во встрече с парагвайцами, когда тренер дал отдохнуть лидерам, так как задача была решена, зенитовец вышел на замену за полчаса до конца. Роберт выигрывает 81% единоборств, в среднем за 90 минут игры делает 4,6 подбора мяча, 3,0 перехвата и 1,09 отбора. Во встрече с Перу центрбек мог забить дальним ударом, когда протащил мяч вперёд, но пробил чуть-чуть мимо цели. Специалисты хвалят его действия на мяче. И прямые передачи, и диагонали с левой, которыми когда-то в «Зените» славился Ярослав Ракицкий.

Помимо Эквадора, бразильцы спорят за трофей с Уругваем, Колумбией, Парагваем и Венесуэлой. Если не получится выиграть турнир, то цель-минимум — попасть в топ-4. Квартет сильнейших сборных Южной Америки получит путёвки на молодёжный ЧМ-2023, который пройдёт с 20 мая по 11 июня в Индонезии.

Похоже, подписав Ренана, «Зенит» сделал действительно крутой трансфер. Задача штаба Семака — помочь развитию бразильца. Если защитник продолжит прогрессировать такими темпами, петербургский клуб заработает на его продаже больше, чем потратил на покупку Юри Алберто (€ 25 млн).

Анатолий Романов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкина не посмели не пустить в Канаду
Российский вратарь переписал историю НХЛ
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь