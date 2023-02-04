Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло
Аталанта
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Труа
Лион
13
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Шальке-04
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Хетафе
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Эмполи
20
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Тулуза
21
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Вильярреал
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Лестер
24
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Борнмут
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Ливерпуль
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Хоффенхайм
52
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Фрайбург
51
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Герта
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Майнц
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Кремонезе
Лечче
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Эспаньол
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Арсенал
10
Все события
23:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Локомотива» Мампасси в понедельник подпишет контракт с «Антальяспором»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси покинул расположение клуба и улетел на медосмотр для перехода в «Антальяспор».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Если медосмотр будет пройден успешно, уже в понедельник, 6 февраля, Мампасси подпишет контракт с турецким клубом.

В нынешнем сезоне 19-летний Марк Мампасси принял участие в девяти матчах «Локомотива» во всех турнирах. Защитник не отметился результативными действиями. Ранее футболист выступал за «Шахтёр». Игрок является воспитанником этого клуба, а в «Локомотив» Мампасси перешёл в декабре 2021 года.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы. «Антальяспор» занимает 16-е место в чемпионате Турции.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкина не посмели не пустить в Канаду
Российский вратарь переписал историю НХЛ
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь