Защитник «Локомотива» Мампасси в понедельник подпишет контракт с «Антальяспором»

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Если медосмотр будет пройден успешно, уже в понедельник, 6 февраля, Мампасси подпишет контракт с турецким клубом.

В нынешнем сезоне 19-летний Марк Мампасси принял участие в девяти матчах «Локомотива» во всех турнирах. Защитник не отметился результативными действиями. Ранее футболист выступал за «Шахтёр». Игрок является воспитанником этого клуба, а в «Локомотив» Мампасси перешёл в декабре 2021 года.