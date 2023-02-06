Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Альмерия
Футбол. Зарубежный
5.02
Интер
Милан
10
Футбол. Зарубежный
5.02
Марсель
Ницца
13
Футбол. Зарубежный
5.02
Барселона
Севилья
30
Все события
10:49 (мск), источник: Sport24

Дзюба оказался не нужен ЦСКА, звезду «Реала» хочет переманить «МЮ». Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

Спартак
Химки
Нижний Новгород
ЦСКА
Монако
Боруссия Д
Манчестер Юнайтед
Реал
ПСЖПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

Что в России

Абаскаль не покинет «Спартак»

Футбольный агент Давид Собрадо прокомментировал слухи вокруг своего клиента, главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Абаскалю со стороны испанской «Севильи».

«Гильермо точно не покинет “Спартак” зимой. Это абсолютно исключено. Он остается в команде!» — заявил агент в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

Источник: РИА "Новости"

Кобесов перешел в «Химки» на правах аренды с правом выкупа

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов подтвердил перехода Давида Кобесова в «Химки».

«Да, Кобесов перешел в “Химки” в аренду с правом выкупа» — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

В текущем сезоне Кобесов провел в составе нижегородского клуба две игры в РПЛ. В прошлом счету 23-летний футболист забил 8 голов в 31 игре за «Аланию» в Первой лиге.

Дзюба оказался не нужен ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку заявил, что не видит смысла приглашать в клуб нападающего Артема Дзюбу.

34-летний Дзюба является свободным агентом с ноября 2022 года после того, как покинул турецкий клуб «Адана Демирспор».

— Дзюба вам не нужен?

— В этом нет смысла.

Источник: РИА "Новости"

Что в Европе

Головин проигнорировал слухи об интересе «Боруссии»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии».

Ранее об интересе «Боруссии» к Головину рассказал агент Александр Клюев.

«Интерес “Боруссии”? Я игрок “Монако”, и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», — сказал Головин.

Источник: Reuters

«МЮ» хочет купить звезду «Реала»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщает Fichajes, активный интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» готовят предложение «сливочным» в размере 82 млн евро.

Действующее соглашение 24-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Вальверде принял участие в 30 матчах за «Реал», забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Reuters

«ПСЖ» действительно ведет переговоры с Месси о продлении контракта

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос прокомментировал слухи о возможном продлении контракта с нападающим Лионелем Месси. «Мы обсуждаем новый контракт. Мы бы все очень хотели, чтобы Месси продолжал с нами работать. Мы будем рады, если он продлит соглашение», — цитирует Кампоса Telefoot.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что Месси не ведет никаких переговоров с другими клубами.

Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украинка выложила пикантное фото в откровенном бикини. На пляже ее называют Дженнифер Лопес
Россиянка сняла с себя трусики перед свиданием с бывшим: пикантное видео показали на телеканале ТНТ
Фоторепортажи
15Криштиану Роналду в новом клубе
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь