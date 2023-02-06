Дзюба оказался не нужен ЦСКА, звезду «Реала» хочет переманить «МЮ». Трансферы и слухи дня
Главное к этому часу.
Главное к этому часу.
Футбольный агент Давид Собрадо прокомментировал слухи вокруг своего клиента, главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Абаскалю со стороны испанской «Севильи».
«Гильермо точно не покинет “Спартак” зимой. Это абсолютно исключено. Он остается в команде!» — заявил агент в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.
Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов подтвердил перехода Давида Кобесова в «Химки».
«Да, Кобесов перешел в “Химки” в аренду с правом выкупа» — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.
В текущем сезоне Кобесов провел в составе нижегородского клуба две игры в РПЛ. В прошлом счету 23-летний футболист забил 8 голов в 31 игре за «Аланию» в Первой лиге.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку заявил, что не видит смысла приглашать в клуб нападающего Артема Дзюбу.
34-летний Дзюба является свободным агентом с ноября 2022 года после того, как покинул турецкий клуб «Адана Демирспор».
— Дзюба вам не нужен?
— В этом нет смысла.
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии».
Ранее об интересе «Боруссии» к Головину рассказал агент Александр Клюев.
«Интерес “Боруссии”? Я игрок “Монако”, и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», — сказал Головин.
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщает Fichajes, активный интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» готовят предложение «сливочным» в размере 82 млн евро.
Действующее соглашение 24-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне Вальверде принял участие в 30 матчах за «Реал», забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос прокомментировал слухи о возможном продлении контракта с нападающим Лионелем Месси. «Мы обсуждаем новый контракт. Мы бы все очень хотели, чтобы Месси продолжал с нами работать. Мы будем рады, если он продлит соглашение», — цитирует Кампоса Telefoot.
Ранее сообщалось, что Месси не ведет никаких переговоров с другими клубами.
Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.