Дзюба оказался не нужен ЦСКА, звезду «Реала» хочет переманить «МЮ». Трансферы и слухи дня

Что в России

Абаскаль не покинет «Спартак»

Футбольный агент Давид Собрадо прокомментировал слухи вокруг своего клиента, главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Абаскалю со стороны испанской «Севильи».

«Гильермо точно не покинет “Спартак” зимой. Это абсолютно исключено. Он остается в команде!» — заявил агент в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

Кобесов перешел в «Химки» на правах аренды с правом выкупа

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов подтвердил перехода Давида Кобесова в «Химки».

«Да, Кобесов перешел в “Химки” в аренду с правом выкупа» — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

В текущем сезоне Кобесов провел в составе нижегородского клуба две игры в РПЛ. В прошлом счету 23-летний футболист забил 8 голов в 31 игре за «Аланию» в Первой лиге.

Дзюба оказался не нужен ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку заявил, что не видит смысла приглашать в клуб нападающего Артема Дзюбу.

34-летний Дзюба является свободным агентом с ноября 2022 года после того, как покинул турецкий клуб «Адана Демирспор».

— Дзюба вам не нужен?

— В этом нет смысла.

Что в Европе

Головин проигнорировал слухи об интересе «Боруссии»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии».

Ранее об интересе «Боруссии» к Головину рассказал агент Александр Клюев.

«Интерес “Боруссии”? Я игрок “Монако”, и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», — сказал Головин.

«МЮ» хочет купить звезду «Реала»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщает Fichajes, активный интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» готовят предложение «сливочным» в размере 82 млн евро.

Действующее соглашение 24-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Вальверде принял участие в 30 матчах за «Реал», забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

«ПСЖ» действительно ведет переговоры с Месси о продлении контракта

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос прокомментировал слухи о возможном продлении контракта с нападающим Лионелем Месси. «Мы обсуждаем новый контракт. Мы бы все очень хотели, чтобы Месси продолжал с нами работать. Мы будем рады, если он продлит соглашение», — цитирует Кампоса Telefoot.

Ранее сообщалось, что Месси не ведет никаких переговоров с другими клубами.