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12:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в товарищеском матче. Ерохин забил пяткой

Завершился проходивший сегодня, 6 февраля, товарищеский матч между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом».

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Источник: ФК "Зенит"

Счёт был открыт на 16-й минуте. Игроки «Зенита» разыграли комбинацию в штрафной площади «Урала», и после передачи Алексея Сутормина полузащитник петербуржцев Александр Ерохин ударом пяткой поразил ворота уральцев (1:0).

На 58-й минуте после прострела в штрафной площади нападающий «Урала» Алексей Каштанов сравнял счёт в матче (1:1).

Во втором тайме футболисты сыграли 40 минут вместо привычных 45 из-за тяжёлых погодных условий.

«Зенит» ранее провёл два товарищеских матча в рамках подготовки ко второй части чемпионата России. Петербуржцы разгромили «Аль-Бидду» (9:0) и обыграли «Лусаил-Сити» (3:0). «Урал» дважды уступил «Родине» в товарищеских матчах с одинаковым счётом 1:0 и сыграл вничью с «Арарат-Армения» (1:1).

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