«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в товарищеском матче. Ерохин забил пяткой

Счёт был открыт на 16-й минуте. Игроки «Зенита» разыграли комбинацию в штрафной площади «Урала», и после передачи Алексея Сутормина полузащитник петербуржцев Александр Ерохин ударом пяткой поразил ворота уральцев (1:0).

На 58-й минуте после прострела в штрафной площади нападающий «Урала» Алексей Каштанов сравнял счёт в матче (1:1).

Во втором тайме футболисты сыграли 40 минут вместо привычных 45 из-за тяжёлых погодных условий.