В ЦСКА прокомментировали ситуацию с землетрясениями. Армейцы находятся на сборе в Турции
Пресс-служба московского ЦСКА прокомментировала ситуацию с землетрясениями в Турции, где армейцы проводят зимний учебно-тренировочный сбор.
Пресс-служба московского ЦСКА прокомментировала ситуацию с землетрясениями в Турции, где армейцы проводят зимний учебно-тренировочный сбор.
«Друзья, в связи с последними новостями о землетрясениях в Турции, хотим сообщить, что Анталья, где команда сейчас проводит выходные между сборами, находится далеко от эпицентра случившегося. Никакой угрозы для жизни игроков, тренеров и персонала нет.
Жертвами трагедии стало огромное количество людей. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых», — написала пресс-служба ЦСКА в клубном телеграм-канале.
Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие из толчков имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке под завалами в данный момент находятся тысячи человек.