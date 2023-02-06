В ЦСКА прокомментировали ситуацию с землетрясениями. Армейцы находятся на сборе в Турции

«Друзья, в связи с последними новостями о землетрясениях в Турции, хотим сообщить, что Анталья, где команда сейчас проводит выходные между сборами, находится далеко от эпицентра случившегося. Никакой угрозы для жизни игроков, тренеров и персонала нет.



Жертвами трагедии стало огромное количество людей. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых», — написала пресс-служба ЦСКА в клубном телеграм-канале.