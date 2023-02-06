Землетрясение не повлияло на сборы клубов РПЛ в Турции

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сейсмологическая активность в Турции не оказала влияния на проведение футбольными клубами Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) сборов в этой стране. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службах московских ЦСКА и «Торпедо», а также воронежского «Факела».

В настоящее время сборы в Турции проводят девять российских клубов — московские «Динамо», ЦСКА, «Торпедо», подмосковные «Химки», «Пари Нижний Новгород», самарские «Крылья Советов», грозненский «Ахмат», «Факел» и «Оренбург». 14 и 15 февраля в Турцию для проведения заключительного этапа подготовки должны прилететь столичный «Спартак» и «Сочи» соответственно.

«Несколько футболистов “Торпедо” признались, что рано утром почувствовали признаки землетрясения, находясь в номерах, — сообщили ТАСС в пресс-службе “Торпедо”. — Большинство игроков говорят, что ничего подозрительного не заметили. Команда недавно вернулась в свой отель в Белеке после утренней тренировки, которая прошла в плановом режиме. От лица клуба мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате землетрясения».

Пресс-служба ЦСКА в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале, также отметила, что Анталья, где команда сейчас проводит выходные между сборами, находится далеко от эпицентра случившегося. «Никакой угрозы для жизни игроков, тренеров и персонала нет», — добавили в армейском клубе.

В «Факеле» также отметили, что команда базируется далеко от эпицентра случившегося. «У нас все нормально — работаем, как и работали. Команда не покидает Турцию в перерыве между сборами», — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.