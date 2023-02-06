Слуцкий заканчивает с футболом? Путь от любимчика до изгоя

Леонид Слуцкий долгое время был чуть ли не идеальной моделью тренера. Успешная работа в детском футболе, «Москве» и «Крыльях», три золота и два Кубка в ЦСКА, вывод в финальную часть Евро-2016 сборной России. Добавим к этому артистичность и медийность, доброжелательность и открытость. Слуцкому на определенном этапе мог позвонить, кажется, любой журналист и получить интересный ответ.

Однако затем произошел перелом. Я помню, когда у меня лично — встреча с Уэльсом на том самом Евро. Тогда с точки зрения тактики случилась катастрофа. На поле вышли в полузащите и нападении одни созидатели: Мамаев, Широков, Глушаков, Кокорин, Смолов и Дзюба. Еще и крайний защитник Смольников добегал до чужого углового флажка. Естественно, соперник с Бэйлом и Рэмзи по полной программе наказал за такое пренебрежение обороной — 0:3. Плюс разваленная атмосфера в коллективе у тренера, который как раз славился своим умением создать позитивный настрой.

А дальше только — под гору. В «Халле», «Витессе» и «Рубине» на один успех приходилось где-то пять провалов. Все закончилось вылетом казанцев в ФНЛ и бесславным выступлением в «лучшей лиге мира» с составом, возможности которой — минимум крепкого середняка РПЛ.

На фоне футбольных поражений Слуцкий становился все более и более закрытым и обидчивым, постепенно исключив из своего круга общения почти всех спортивных журналистов. Регулярными остались только походы на «Коммент. Шоу», где, как говорят, его гонорар во время Евро-2020 исчислялся суммой едва ли не с семью нулями. Впрочем, даже там Леонид Викторович недавно отказывался говорить о своей работе в «Рубине». Выступления же на пресс-конференциях после матчей больше всего запомнились истериками по поводу ужасной работы судей.

Сейчас Слуцкий предпочитает не рассуждать на футбольные темы. Для него куда интереснее сняться в юмористической программе «Плюшки» в каких-то странных одеяниях, что тренер честно объяснил в подкасте на Первом канале, вышедшем в эфир в три часа в ночь на понедельник: «Мне гораздо приятнее, что мой поход на рынок — это больше трех миллионов просмотров, огромное количество лайков, комментариев от обычных людей, чем минимальная негативная реакция от каких-то футбольных болельщиков».

Футбольные фанаты явно не в почете. Досталось и журналистам: «Казанская пресса писала чудовищные по своей глупости вещи… Ну там одна, собственно говоря, газета, которая работает, которую читают три человека, один из них — главный редактор, второй — его жена».

Или такое: «Ни одно спортивное издание не написало, не сняло сюжет про “Бомбонеру” — стадион, который я построил лично за собственные деньги, потратив сто тридцать пять миллионов рублей, честно заработанных — я же их не где-то там украл-своровал или что-то еще. Это никому не интересно».

Поисковый запрос только в «СЭ» дает 15 ссылок на новости и статьи о «Бомбонере», включая интервью Слуцкого о его школе и большой материал после открытия, который тренер точно читал. Коллеги, естественно, тоже писали о новом прекрасном стадионе в Волгограде.

А когда СМИ присылали заявки на аккредитацию на открытие «Бомбонеры» с участием Дзюбы, Акинфеева и Головина, то получили отказ.

В целом интервью Слуцкого на Первом канале вызвало волну негативной реакции у представителей спортивных медиа. Удивительно, как добродушный позитивный специалист за семь лет проделал путь от всеобщего любимчика до фактически изгоя. Который проваливается во всех командах и при этом критикует направо и налево: Мостовой у него фрик, судьи — клоуны, журналисты — непрофессионалы, а как относятся болельщики — «это их проблемы».

Не собираюсь мазать Слуцкого исключительно черной краской. Только его детская футбольная школа в Волгограде — такое большое дело, которое извинит многие высказывания и поражения. Был и выход в еврокубки с «Рубином» в совсем недавней истории. Однако очевидно, что общий тренд в последние годы — негативный. И складывается ощущение, что тренер все дальше от футбола и все ближе к шоу-бизнесу.