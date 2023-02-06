Экс-жена Кержакова получила 10 500 рублей алиментов вместо 11 тысяч от Александра: «Не знаю даже, на что их потратить. “Невиданная щедрость”
Экс-жены Александра Кержакова и Павла Мамаева сравнили выплаты по алиментам.
Экс-жены Александра Кержакова и Павла Мамаева сравнили выплаты по алиментам.
Милана Тюльпанова, бывшая супруга Кержакова, ранее рассказала, что Александр выплачивает на содержание их общего ребенка 11 тысяч рублей — прожиточный минимум.
Тюльпанова поделилась в соцсетях, что Кержаков перевел ей 10 500 рублей вместо положенных 11 тысяч: «Алименты “невиданная щедрость”. Не знаю даже, на что их пойти потратить».
Также она иронично отметила, что выиграла в споре с Аланой Мамаевой — ее экс-супруг платит меньше. «Ого! Даже ниже, чем у меня. У меня 11 095», — отреагировала бывшая жена Павла Мамаева.