Экс-жена Кержакова получила 10 500 рублей алиментов вместо 11 тысяч от Александра: «Не знаю даже, на что их потратить. “Невиданная щедрость”

Тюльпанова поделилась в соцсетях, что Кержаков перевел ей 10 500 рублей вместо положенных 11 тысяч: «Алименты “невиданная щедрость”. Не знаю даже, на что их пойти потратить».

Также она иронично отметила, что выиграла в споре с Аланой Мамаевой — ее экс-супруг платит меньше. «Ого! Даже ниже, чем у меня. У меня 11 095», — отреагировала бывшая жена Павла Мамаева.