«Дзюба не великий даже по меркам российского футбола. Заурядный игрок, неоднократно себя компрометировавший». Колосков о форварде

«Дзюба — великий игрок? Сами-то в это верите? Он что, чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский чемпион или победитель Лиги чемпионов? Даже по меркам российского футбола не великий. Он заурядный футболист, который неоднократно себя компрометировал. Я даже не хочу о нем говорить», — сказал почетный президент РФС.