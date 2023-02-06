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20:04 (мск), источник: Sports.Ru

«Дзюба не великий даже по меркам российского футбола. Заурядный игрок, неоднократно себя компрометировавший». Колосков о форварде

Вячеслав Колосков не считает экс-форварда сборной России Артема Дзюбу великим.

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Источник: РИА "Новости"

«Дзюба — великий игрок? Сами-то в это верите? Он что, чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский чемпион или победитель Лиги чемпионов? Даже по меркам российского футбола не великий. Он заурядный футболист, который неоднократно себя компрометировал. Я даже не хочу о нем говорить», — сказал почетный президент РФС.

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